Sfuma Kaio Jorge | ha detto sì ad una squadra di Serie A

Secondo quanto riportato da parte di TMW, il Napoli starebbe muovendo dei passi molto importanti per convincere il centravanti classe 2002 del Santos ,Jorge , a vestire la maglia azzurra. Il giovane talento ha il contratto in scadenza nel dicembre 2021, per questo prenderlo a zero alletta molto De Laurentiis. Venerdì, intanto, gli agenti ...Secondo quanto riportato da parte di TMW, il Napoli starebbe muovendo dei passi molto importanti per convincere il centravanti classe 2002 del Santos ,Jorge , a vestire la maglia azzurra. Il giovane talento ha il contratto in scadenza nel dicembre 2021, per questo prenderlo a zero alletta molto De Laurentiis. Venerdì, intanto, gli agenti ...Sfumato Tadic, che ha rinnovato con l'Ajax ... con l'accordo di massima con il Real Madrid per il prestito che è già stato trovato. Kaio Jorge terzo attaccante La dirigenza rossonera, inoltre, ...Preso Giroud il club rossonero dà ora l'assalto al brasiliano Kaio Jorge, del Santos ... con la nazionale olimpica della Costa d'Avorio. Sfuma invece Dusan Tadic che ha rinnovato con l'Ajax.