Sampdoria | Tonelli assente eccellente in amichevole | il motivo

(Di lunedì 19 luglio 2021) Lorenzonon ha partecipato alla primastagionale dellacontro la Nuova Camunia: ildella sua assenza Lorenzonon ha partecipato alla primastagionale dellacontro la Nuova Camunia a causa di una forma fisica ancora non ottimale, ma che recupererà nei prossimi giorni a seguito di un lavoro personalizzato insieme allo staff blucerchiato. Il difensore è considerato uno dei pezzi pregiati della rosa di Roberto D’Aversa, che avrà bisogno del giusto mix di giocatori esperti e giovani per costruire un gruppo ...

Advertising

infoitsport : La Sampdoria si vaccina: Tonelli scherza con Verre - FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Tonelli

...dei convocati per questa prima fase del lavoro estivo della: i portieri Audero, Falcone e Ravaglia; i difensori Augello, Chabot, Depaoli, Ercolano, Ferrari, Murillo, Murru, Rocha e; ......Italia GenoaVerona 1 0 Adrien Tameze Francia Verona 1 0 Andrés Tello Colombia Benevento 1 0 Claudio Terzi Italia Spezia 1 0 Fikayo Tomori Inghilterra Milan 1 0 LorenzoItalia1 0 ...Lorenzo Tonelli non ha partecipato alla prima amichevole stagionale della Sampdoria contro la Nuova Camunia a causa di una forma fisica ancora non ottimale, ma che recupererà nei prossimi giorni a ...D'Aversa lo inserisce dell'undici titolare della Sampdoria e Chabot lo ripaga con una rete e una buona prova. Può cambiare il suo futuro?