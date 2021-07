Saint Laurent | sfila l’uomo rock e futuristico a Venezia

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 19 luglio 2021) Life&People.itsulla piccola isola della Certosa con la collezione uomo Primavera-Estate 2022. Antony Vaccarello in collaborazione con l’artista Doug Aitken installa per l’occasione la scenografia, ‘Green Lens’. La collezioneuomo Primavera Estate 2022 è glamour e romanticismo gotico Uno show che si apre con un modello che cammina sull’acqua mentre il cielo cambia gradualmente colore, una struttura a specchio caleidoscopica circondata di piante verdi, in sottofondo una colonna sonora anni ’80. La collezione è caratterizzata da un’eleganza ...