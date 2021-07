Romina Power | momento di tensione e intervento chirurgico inevitabile | “Sta soffrendo”

(Di lunedì 19 luglio 2021) Di recenteha informato i fan sull’esito dell’subito da qualcuno molto caro a lei e a sua figliaJr. L’amatissima cantante americanasi mantiene solitamente a stretto contatto con i suoi fan e lo fa spesso tramite i suoi seguitissimi profili social. Proprio per questo motivo, la sua assenza L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Lupi60 : Romina Power tra LSD e cinema erotico - zazoomblog : Avete mai visto Romina Power da bambina? La FOTO che lascia tutti senza fiato - #Avete #visto #Romina #Power… - radiolisola : #NowPlaying: Al Bano & Romina Power - Raccogli l'attimo - zazoomblog : Avete mai visto Romina Power da bambina? La FOTO che lascia tutti senza fiato - #Avete #visto #Romina #Power… - BrugmansJan : Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Power

Spunta su Instagram un ricordo senza tempo: una foto di scena diquando aveva 15 anni. Un volto ed una voce amatissimi dai fan di mezzo mondo. Che? L'articolo Avete mai vistoda bambina? La FOTO che lascia tutti senza fiato proviene da ...Il duo non ha mai smesso di fare coppia insieme in tv e, oltre a una partecipazione nel programma della Rai Ricomincio da Raitre e a Canzone segreta dove hanno eseguito perun medley di ...Di recente Romina Power ha informato i fan sull'esito dell'intervento subito da qualcuno molto caro a lei e a sua figlia Romina Jr.Romina Power pubblica sul suo profilo Instagram una foto di moltissimi anni fa. I fan si sono sciolti per l'emozione di quel ricordo.