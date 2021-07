Roma, pressing su Vina ma il tecnico si oppone: 'Inutile parlarne' (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma - Rischia di aprirsi un vero e proprio caso sul passaggio di Matias Vina alla Roma. Tiago Pinto è in pressing per acquistare il terzino sinistro, il Palmeiras ha rifiutato una prima offerta da 10 ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 luglio 2021)- Rischia di aprirsi un vero e proprio caso sul passaggio di Matiasalla. Tiago Pinto è inper acquistare il terzino sinistro, il Palmeiras ha rifiutato una prima offerta da 10 ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma pressing Roma, pressing su Vina ma il tecnico si oppone: 'Inutile parlarne' ROMA - Rischia di aprirsi un vero e proprio caso sul passaggio di Matias Vina alla Roma. Tiago Pinto è in pressing per acquistare il terzino sinistro, il Palmeiras ha rifiutato una prima offerta da 10 milioni più 2,5 do bonus ma non ha chiuso le porte alla cessione chiedendo circa ...

Lavoro: da Gkn a Gianetti Route, da Whirpool a ex Ilva, sarà una settimana di scioperi ... con manifestazione nazionale a Roma. E in settimana è in programma anche uno sciopero dei ... i sindacati dei metalmeccanici restano in pressing e si tengono pronti alla mobilitazione generale. A far ...

Edin Dzeko torna capitano della Roma. I giallorossi battono la Ternana e trovano il sostituto di Spinazzola La Roma ha superato in amichevole la Ternana per 2 a 0. Nei giallorossi si rivede la fascia da capitano sul braccio di Edin Dzeko. Intanto Pinto è vicino alla chiusura per il terzino sostituto di Spin ...

