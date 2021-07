ROG Swift PG32UQX | il monitor gaming 4K con tecnologia mini LED costa 3 500 euro

(Di lunedì 19 luglio 2021) Servono 3500per portarsi a casa il primoda4KLED. Quello che servirebbe per tre TV OLED da 55”. Si punta su colore e luminosità di picco. ...

Il monitor è bello ma il prezzo non è esagerato. Di più

Il ROG Swift PG32UQX, questa la sigla, usa la tecnologia approdata da poco sui TV LCD di fascia alta, tanti piccoli LED che formano il denso pannello di retroilluminazione con un numero di zone ...ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato ROG Swift PG32UQX, monitor 4K da 32 pollici e 144 Hz di refresh con tecnologia NVIDIA® G-SYNC® ULTIMATE.