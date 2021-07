Ranking WTA (19 luglio 2021): Camila Giorgi guadagna tre posizioni e resta la miglior azzurra (Di lunedì 19 luglio 2021) Al termine dei tornei di Budapest, Losanna e Praga (tutti di categoria 250), disputati la scorsa settimana, è stato rilasciato stamane il nuovo Ranking WTA, con l’unica variazione nelle prime dieci posizioni che riguarda il sorpasso in nona piazza della spagnola Garbine Muguruza ai danni della romena Simon Halep. L’australiana Ashleigh Barty resta saldamente al comando della graduatoria davanti alla nipponica Naomi Osaka. Top 10 WTA (Ranking al 19.07.2021)1 Ashleigh Barty (Australia) 9635 2 Naomi Osaka (Giappone) 7336 3 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 6965 4 Sofia Kenin (USA) 5640 5 Bianca Andreescu (Canada) ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 luglio 2021) Al termine dei tornei di Budapest, Losanna e Praga (tutti di categoria 250), disputati la scorsa settimana, è stato rilasciato stamane il nuovoWTA, con l’unica variazione nelle prime dieciche riguarda il sorpasso in nona piazza della spagnola Garbine Muguruza ai danni della romena Simon Halep. L’australiana Ashleigh Bartysaldamente al comando della graduatoria davanti alla nipponica Naomi Osaka. Top 10 WTA (al 19.07.)1 Ashleigh Barty (Australia) 9635 2 Naomi Osaka (Giappone) 7336 3 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 6965 4 Sofia Kenin (USA) 5640 5 Bianca Andreescu (Canada) ...

Advertising

OA_Sport : Camila Giorgi sempre più numero 1 d'Italia - federtennis : ???? A Gdynia è Main Draw per Federica Di Sarra! La 31enne di Fondi, n° 287 del ranking, si è imposta per 6-4 7-5, d… - SuperTennisTv : Ranking #WTA: Barty precede sempre Osaka, mentre sul 3° gradino del podio irrompe Sabalenka. In 7^ posizione risale… - STnews365 : WTA Budapest: Elisabetta Cocciaretto si arrende a Réka Luca Jani Termina al primo turno l’avventura di Elisabetta C… - zazoomblog : Ranking Wta lunedì 12 luglio 2021: Barty si stacca crollo per Halep e Williams - #Ranking #lunedì #luglio #2021:… -