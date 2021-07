Raffaella Carrà | arriva il premio in suo onore | lo consegnerà Sergio Japino

Advertising

chetempochefa : È ufficiale: a Madrid è stata intitolata una piazza a Raffaella Carrà, in onore della sua lotta per la libertà. - _Techetechete : E niente, dopo aver rivisto Raffaella nella puntata di stasera (strepitosa a Sanremo '83) a noi viene voglia di una… - Agenzia_Ansa : La giunta comunale di Madrid ha approvato la proposta di dedicare una piazza della capitale spagnola a Raffaella Ca… - cranfan84 : Mi escono gli arcobaleni dagli occhi - Raffaella Carrà - YMCA - Dansai75 : RT @_Techetechete: E niente, dopo aver rivisto Raffaella nella puntata di stasera (strepitosa a Sanremo '83) a noi viene voglia di una carr… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

Non si sentiva sexy come lo era ad esempio. " A me non può fregare di meno. Oggi penso di essere un tipo, ma non ho mai investito sull'aspetto ". Peppino di Capri/ "Innamorato 2 ...La Vita Promessa era già in programmazione il 5 luglio scorso ma una serie di eventi e di addii illustri, come quello a, ha fatto slittare le repliche della fiction almeno fino ad ...