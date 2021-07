Radicali | Iervolino | commissariamenti storicamente falliscono | Calenda sbaglia

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 luglio 2021) Roma – “I risultati che hanno conseguito i tanti commissari governativi che si sono succeduti dal 1990 al 2010 sono vicino allo zero”. Lo dichiara in una nota Massimiliano, segretario diItaliani. “Basta vedere la situazione impiantistica del centro sud Italia. La Regione Lazio è stata commissariata dal 1999 al 2008, inoltre subito dopo l’apertura della procedura di infrazione su Malagrotta nel 2011, si sono succeduti due commissari, Pecoraro e Sottile, per trovare un nuovo invaso che sostituisse quello ubicato nella Valle Galeria.” “A ciò si aggiunga che a livello nazionale Regioni come la Campania, la Calabria e la Sicilia hanno ...