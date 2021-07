Petagna si scusa con i tifosi: “Napoli-Verona amara, ma ci faremo perdonare” (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ho ripensato tante volte a quel colpo di testa nel finale di gara con il Verona all’ultima di campionato. E’ stata una pagina amara per tutti, soprattutto per i nostri tifosi. Ci dispiace tanto. Adesso voltiamo pagina. Chiediamo scusa ai nostri tifosi per quella partita. Siamo pronti a farci perdonare”. Andrea Petagna parte dell’ultima pagina della scorsa stagione, quel pareggio che ha negato al Napoli la partecipazione alla Champions League, per cominciare la nuova stagione azzurra. L’attaccante, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Ho ripensato tante volte a quel colpo di testa nel finale di gara con ilall’ultima di campionato. E’ stata una paginaper tutti, soprattutto per i nostri. Ci dispiace tanto. Adesso voltiamo pagina. Chiediamoai nostriper quella partita. Siamo pronti a farci”. Andreaparte dell’ultima pagina della scorsa stagione, quel pareggio che ha negato alla partecipazione alla Champions League, per cominciare la nuova stagione azzurra. L’attaccante, ...

