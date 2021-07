Olimpiadi Tokyo, quando la finale dei 100 metri. Data, orario, programma, tv (Di lunedì 19 luglio 2021) La IAAF, ovvero la federazione internazionale di atletica leggera, ha diramato la lista definitiva degli atleti qualificati per le specialità protagoniste alle Olimpiadi di Tokyo, tra cui i 100 metri maschili. L’Italia è riuscita a qualificare 76 atleti, che saranno protagonisti in gara dal 30 luglio all’8 agosto. La finale dei 100 metri si terrà domenica 1 agosto alle ore 14.50 italiane. Diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Diretta streaming su ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 luglio 2021) La IAAF, ovvero la federazione internazionale di atletica leggera, ha diramato la lista definitiva degli atleti qualificati per le specialità protagoniste alledi, tra cui i 100maschili. L’Italia è riuscita a qualificare 76 atleti, che saranno protagonisti in gara dal 30 luglio all’8 agosto. Ladei 100si terrà domenica 1 agosto alle ore 14.50 italiane. Diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Diretta streaming su ...

