Il cappellino make earth green again è solo uno dei suggerimenti di stile

(Di lunedì 19 luglio 2021) Complici le restrizioni per lo shopping e un anno di riflessioni intorno ad abiti che non potevano essere indossati, la sensibilità verso un atteggiamento più sostenibile quando si parla di moda è cresciuta tanto. Le stime dicono che nei prossimi anni si comprerà in modo diverso, con una grossa spinta dell’usato e del seconda mano e la nascita di molti nuovi marchi con una produzione responsabile. Oggi, però, è ancora difficile orientarsi e distinguere i progetti di valore, per premiarli e farli crescere. Leggi anche › Come si fa a sapere se un marchio è sostenibile? Per questo è così ...