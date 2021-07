Griezmann all’Atletico? Stop alle trattative, la Juve torna in corsa (Di lunedì 19 luglio 2021) L’Atletico Madrid ha detto no al ritorno di Griezmann perchè non è disposto ad offrire Saul e 20 milioni. La Juve balza in pole La Juve è una delle pretendenti più serie alla corsa Griezmann. Secondo quanto riportato da Sport, infatti, l’Atletico Madrid avrebbe deciso di interrompere la trattativa con il Barcellona che prevedeva lo scambio Saul (nel mirino della Juve) più 20 milioni di euro per riportare a Madrid l’attaccante. Oltre ai bianconeri su Griezmann ci sarebbero anche Chelsea e Manchester United. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) L’Atletico Madrid ha detto no al ritorno diperchè non è disposto ad offrire Saul e 20 milioni. Labalza in pole Laè una delle pretendenti più serie alla. Secondo quanto riportato da Sport, infatti, l’Atletico Madrid avrebbe deciso di interrompere la trattativa con il Barcellona che prevedeva lo scambio Saul (nel mirino della) più 20 milioni di euro per riportare a Madrid l’attaccante. Oltre ai bianconeri suci sarebbero anche Chelsea e Manchester United. L'articolo proviene da Calcio News 24.

