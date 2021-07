Gattuso: “Tottenham? Ingiustizia non potermi difendere. Fiorentina, lasciamo stare” (Di lunedì 19 luglio 2021) Gennaro Gattuso rompe il silenzio e torna a parlare in un’intervista a “Il Messaggero“. Al centro di un’estate movimentata, Ringhio ha chiuso subito l’avventura alla Fiorentina ed è stato sedotto e abbandonato dal Tottenham. “Sulla Fiorentina lasciamo stare, se ne è parlato anche troppo. Storia finita – spiega Gattuso -. Aperta invece è l’altra. Non riesco a dimenticare”. L’ex calciatore e allenatore del Milan è stato accusato di omofobia. “Mi hanno descritto in modo diverso da quello che sono e non c’è stato niente da fare. Il mio dispiacere è di non aver avuto la ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) Gennarorompe il silenzio e torna a parlare in un’intervista a “Il Messaggero“. Al centro di un’estate movimentata, Ringhio ha chiuso subito l’avventura allaed è stato sedotto e abbandonato dal. “Sulla, se ne è parlato anche troppo. Storia finita – spiega-. Aperta invece è l’altra. Non riesco a dimenticare”. L’ex calciatore e allenatore del Milan è stato accusato di omofobia. “Mi hanno descritto in modo diverso da quello che sono e non c’è stato niente da fare. Il mio dispiacere è di non aver avuto la ...

