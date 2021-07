COVID, i paesi turistici a rischio per l’aumento dei contagi: dove fare attenzione ai focolai (Di lunedì 19 luglio 2021) A causa della variante Delta, in molte mete turistiche si sta registrando un aumento considerevole dei contagi di COVID-19. Questo sta causando dei cambi repentini delle restrizioni in alcune zone d’Europa. LEGGI ANCHE: — Quali postumi lascia il COVID? L’allarme della Società di endocrinologia: gli effetti dopo 6-8 mesi dalla malattia Foto: ShutterstockTra i paesi più a rischio in questo momento ci sono Spagna, Malta, Cipro e paesi Bassi. I dati indicano che i contagi sono in aumento anche in Francia, Irlanda, Belgio, Danimarca, Finlandia e alcune zone della ... Leggi su funweek (Di lunedì 19 luglio 2021) A causa della variante Delta, in molte mete turistiche si sta registrando un aumento considerevole deidi-19. Questo sta causando dei cambi repentini delle restrizioni in alcune zone d’Europa. LEGGI ANCHE: — Quali postumi lascia il? L’allarme della Società di endocrinologia: gli effetti dopo 6-8 mesi dalla malattia Foto: ShutterstockTra ipiù ain questo momento ci sono Spagna, Malta, Cipro eBassi. I dati indicano che isono in aumento anche in Francia, Irlanda, Belgio, Danimarca, Finlandia e alcune zone della ...

Advertising

ap_elle : Di fatto, nei paesi dove si è più vaccinato (anche se in modo ancora incompleto), la mortalità dovuta a Covid è cal… - Rosyfree74 : RT @ErmannoKilgore: Lealtà de che? È stato messo lì da #Mattarella per l’emergenza #Covid, perché non si poteva andare a votare ( si è vota… - ilCategorico : @Rightwing1970 @UmbertoexIT Invece le aziende che conosco hanno dato un piccolo aumento a chi decideva di lavorare… - gustomela : RT @chinafiles: -Cina: posizione ferma contro il cambio di regime in Siria -Cina: discriminazione di genere in aumento -I membri del PCC pr… - chinafiles : -Cina: posizione ferma contro il cambio di regime in Siria -Cina: discriminazione di genere in aumento -I membri de… -