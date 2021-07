(Di lunedì 19 luglio 2021)sul“no vax” di, Comune di 1.850 abitanti in provincia di Alessandria. Riccardo Blengio ha pubblicato suun fotomontaggio in cui compare l’insegna del campo di sterminio nazista di“Arbeit macht frei” (il lavoro), sostituita dalla scritta “Il”. Blengio oltre a essere vice sindaco di, eletto in una lista civica, è anche assessore alla Cultura e referente per la locale Comunità Montana. L'articolo LA NOTIZIA.

chedisagio : Un mio vecchio direttore avrebbe detto: 'Aspetto le tue dimissioni entro cinque minuti sul mio tavolo'. Confido ch… - fcolarieti : Bufera sul vicesindaco “no vax” di Bistagno. Post su Facebook ispirato ad Auschwitz: “Il vaccino rende liberi' - lukilotom : RT @chedisagio: Un mio vecchio direttore avrebbe detto: 'Aspetto le tue dimissioni entro cinque minuti sul mio tavolo'. Confido che anche… - foggylady : RT @chedisagio: Un mio vecchio direttore avrebbe detto: 'Aspetto le tue dimissioni entro cinque minuti sul mio tavolo'. Confido che anche… - antoniodb69 : RT @chedisagio: Un mio vecchio direttore avrebbe detto: 'Aspetto le tue dimissioni entro cinque minuti sul mio tavolo'. Confido che anche… -

Foto campo nazista e scritta: vaccino rende liberi/su vicesindaco di Bistagno