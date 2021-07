BOOM! Simona Branchetti nel mattino di Canale5 con un nuovo programma di informazione

(Di lunedì 19 luglio 2021)Unappuntamento neldisi accende in piena estate. DavideMaggio.it è in grado di anticipare che da lunedì prossimo, 26 luglio, sulla rete ammiraglia Mediaset debutterà un inedito esperimento condotto dalla giornalista del Tg5. Ild’aprirà il palinsesto giornaliero a partire dalle ore 8.45 e si protrarrà per un paio d’ore, fino alle 11. In quello spazio,– già volto del Tg5 delle 13 ...

DavideMaggio.it

