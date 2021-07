Bonus facciate 2021: via libera agli interventi sui parapetti dei balconi (Di lunedì 19 luglio 2021) L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 482 del 15 giugno ad un interpello, precisa la possibilità di sfruttare l’agevolazione del Bonus facciate 2021 solo per le spese sostenute per l’intervento sui parapetti dei balconi, dal momento che si tratta di elementi costitutivi del balcone stesso. Per quanto riguarda invece installazione di corpi illuminanti a soffitto o a parete il Bonus facciate spetta nel caso in cui tali interventi si rendessero necessari per motivi “tecnici”. Bonus facciate: interventi ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 19 luglio 2021) L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 482 del 15 giugno ad un interpello, precisa la possibilità di sfruttare l’agevolazione delsolo per le spese sostenute per l’intervento suidei, dal momento che si tratta di elementi costitutivi del balcone stesso. Per quanto riguarda invece installazione di corpi illuminanti a soffitto o a parete ilspetta nel caso in cui talisi rendessero necessari per motivi “tecnici”....

Andgasperini : Quando approfitti del bonus facciate e ti fai un Burberry - passionedesign : Bonus facciate per l’illuminazione dei balconi, solo per motivi ‘tecnici’ - corriereveneto : Venezia, tornano le maxi-affissioni: i restauri alla Basilica della Salute pagati con la pubblicità (e con il bonus… - 60019 : Raggiunta un'intesa con il Comune di Ostra per promuovere il ricorso al 'Bonus facciate' - lagenda70889069 : Bonus facciate: cos’è e come funziona #bonusfacciate -