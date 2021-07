Benevento, per il centrocampo si fa largo una “vecchia” idea (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’operazione era stata messa in piedi a gennaio, ma alla fine non se ne fece nulla. Crotone e Benevento si misero a trattare per finalizzare lo scambio tra Jacopo Petriccione e Bryan Dabo. idea poi svanita, con il calciatore di Gorizia rimasto in forza agli squali fino al termine della stagione. Una pista di mercato che il direttore sportivo Pasquale Foggia potrebbe tornare a battere, considerando le voci che arrivano da Crotone e che indicano Petriccione tra i possibili partenti. Il classe 1995 non sembrerebbe essere tra gli intoccabili del neo tecnico Francesco Modesto e potrebbe decidere di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’operazione era stata messa in piedi a gennaio, ma alla fine non se ne fece nulla. Crotone esi misero a trattare per finalizzare lo scambio tra Jacopo Petriccione e Bryan Dabo.poi svanita, con il calciatore di Gorizia rimasto in forza agli squali fino al termine della stagione. Una pista di mercato che il direttore sportivo Pasquale Foggia potrebbe tornare a battere, considerando le voci che arrivano da Crotone e che indicano Petriccione tra i possibili partenti. Il classe 1995 non sembrerebbe essere tra gli intoccabili del neo tecnico Francesco Modesto e potrebbe decidere di ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, per il #Centrocampo si fa largo una 'vecchia' idea ** - massiVallone : RT @EzioGreggio: Ieri serata fantastica al @BCTFestival ove ho ricevuto il Premio alla Carriera. Grazie Benevento, città bellissima piena d… - anteprima24 : ** ##Benevento, giornata di visite mediche per chi arriva e per chi parte ** - mondiali_it : La difesa è molto importante. Per questo l'Udinese ha deciso di potenziare la retroguardia con l'acquisto di Glik.… - tuttoatalanta : Benevento, visite mediche in corso per Elia: l'arrivo in giallorosso è sempre più vicino -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento per Festa del grano di Foglianise: rischio assembramenti, niente sfilata dei carri 'Non ci sono le condizioni per lo svolgimento della tradizionale festa del grano a Foglianise '. A confermarlo ieri è stato il ... specie nel periodo estivo, in provincia di Benevento e non solo. Una ...

Vacanze alternative Lettera ai giovani del Vescovo di Benevento. Pensiamo proprio alle vacanze: si finisce spesso per sovraccaricarle di attese, come se in quei pochi giorni si dovessero sparare tutte le cartucce a disposizione, finendo spesso per restarne delusi. ...

Benevento, prima amichevole per Caserta: 8-0 alla Rappresentativa Cascia TUTTO mercato WEB Dabo verso la Turchia: c'è l'accordo con il Rizespor Dopo tre anni e mezzo, Bryan Dabo saluterà l’Italia. Il centrocampista del Burkina Faso, che in Serie A ha vestito le maglie di Fiorentina, Spal e Benevento, ha infatti trovato ...

Serie B, calcio d'estate: Benevento, otto reti alla prima uscita Buona la prima per il Benevento di Fabio Caserta, che rifila otto reti alla Rappresentativa Cascia. 4-3-3 per il trainer giallorosso, che ha ruotato gli uomini a sua disposizione. Ecco il ...

'Non ci sono le condizionilo svolgimento della tradizionale festa del grano a Foglianise '. A confermarlo ieri è stato il ... specie nel periodo estivo, in provincia die non solo. Una ...Pensiamo proprio alle vacanze: si finisce spessosovraccaricarle di attese, come se in quei pochi giorni si dovessero sparare tutte le cartucce a disposizione, finendo spessorestarne delusi. ...Dopo tre anni e mezzo, Bryan Dabo saluterà l’Italia. Il centrocampista del Burkina Faso, che in Serie A ha vestito le maglie di Fiorentina, Spal e Benevento, ha infatti trovato ...Buona la prima per il Benevento di Fabio Caserta, che rifila otto reti alla Rappresentativa Cascia. 4-3-3 per il trainer giallorosso, che ha ruotato gli uomini a sua disposizione. Ecco il ...