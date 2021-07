Beautiful anticipazioni 24 luglio 2021 | Steffy in coma per colpa di Bill Spencer

(Di lunedì 19 luglio 2021)ha avuto un terribile incidente mentre si dirigeva alla Forrester Creations e nella puntata didi sabato 24, sarà rivelato che l’autovettura contro la quale si scontra la figlia di Ridge è quella di. La Forrester viene subito portata in ospedale ed entra inpoco dopo a causa delle lesioni subite. Intanto Sally si presenta a casa di Wyatt per tentare di portare a termine il suo folle piano di sedurre loper concepire un figlio con lui. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...

Advertising

zazoomblog : Beautiful anticipazioni 19 luglio 2021 Katie non riesce a perdonare Bill e Brooke - #Beautiful #anticipazioni… - infoitcultura : Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 18 al 24 luglio 2021 - infoitcultura : “Beautiful”, anticipazioni puntata 18 luglio: Flo è morta? - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni USA: BROOKE di nuovo regina dei Forrester? Ci sarà una proposta… - zazoomblog : Brave and Beautiful anticipazioni 19 luglio 2021 Cesur e la cena da Tahsin - #Brave #Beautiful #anticipazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful anticipazioni

Grandi novità per il talent show di Canale 5 Amici che, stando ad alcunelanciate dal portale davidemaggio.it, dovrebbe prendere il via tra la seconda e la ...alle soap opera, ...Nelle prossime puntate americane di, alcune novità lavorative potrebbero attendere Brooke Logan Forrester , coronando così un periodo sereno per lei.La Fuller sembra ormai fuori dai giochi per quanto riguarda la famiglia e la casa di moda e Brooke può così abbracciare il ruolo di matriarca. Nelle prossime puntate americane di Beautiful, alcune nov ...Muore Andrea Camilleri, “padre” del Commissario Montalbano – VIDEO. Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che la tensione tra Sally e Flo sarà spezzata dalla dottoressa Escobar Cosa non ...