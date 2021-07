Anteprima In Sound Mind: un horror che sconvolge la mente (Di lunedì 19 luglio 2021) In quest’Anteprima scopriamo le qualità del titolo horror In Sound Mind creato dagli sviluppatori di We Create Stuff I titoli horror sono un genere che da qualche anno va per la maggiore, in particolare molti studi indipendenti hanno contribuito molto ad allargare il genere con un’iniezione di nuove idee interessanti e originali. Tra questi vi sono anche gli sviluppatori indipendenti We Create Stuff, già creatori di Nightmare House 2, che insieme al publisher Modus Games hanno presentato l’anno scorso un nuovo interessante horror in prima persona chiamato In Sound ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 19 luglio 2021) In quest’scopriamo le qualità del titoloIncreato dagli sviluppatori di We Create Stuff I titolisono un genere che da qualche anno va per la maggiore, in particolare molti studi indipendenti hanno contribuito molto ad allargare il genere con un’iniezione di nuove idee interessanti e originali. Tra questi vi sono anche gli sviluppatori indipendenti We Create Stuff, già creatori di Nightmare House 2, che insieme al publisher Modus Games hanno presentato l’anno scorso un nuovo interessantein prima persona chiamato In...

