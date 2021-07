Andrea Zenga | “Giornata così così” Spunta un imprevisto in vacanza

(Di lunedì 19 luglio 2021), piccolo inconveniente in Sicilia: “” Stanno trascorrendo alcuni giorni diin Sicilia, precisamente a Lipari,e Rosalinda Cannavò. La coppia, nata nella casa del Grande Fratello Vip, sta ormai insieme da circa cinque mesi e sembra fare decisamente sul serio. Rosalinda Cannavò ha infatti presentato il fidanzato alla famiglia e lo ha portato anche al matrimonio della cugina. Ora i due protagonisti del GF Vip stanno facendo il loro tour in Sicilia, ma non sono mancati gli ...

Advertising

sunsetl87942354 : RT @iosonoNEMESI: ?????? ..buongiorno anche a te Andrea.. ???? @14Cannavo @andrea_zenga #Zengavo - iosonoNEMESI : ?????? ..buongiorno anche a te Andrea.. ???? @14Cannavo @andrea_zenga #Zengavo - occhizengavo : Buongiorno Arzilli. #zengavò sguardi che ci piacciono..?? @andrea_zenga @14Cannavo #rosalinda #AndreaZenga… - Ele624 : RT @ANGELA96156242: Tutto è cambiato ... Ma tutto è rimasto uguale!???????????????????? @14Cannavo @andrea_zenga #zengavó - Irene00281164 : RT @ANGELA96156242: Tutto è cambiato ... Ma tutto è rimasto uguale!???????????????????? @14Cannavo @andrea_zenga #zengavó -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zenga

Si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello. E, da quel momento, non si sono separati più. Parliamo di Rosalinda Cannavò e, due tra i protagonisti principali del GF Vip 5. Un inizio complicato, quello della loro storia: Rosalinda era ancora legata al suo ex quando ha conosciuto. Oggi, però, la coppia ...e Rosalinda Cannavò sono sempre più affiatati e innamorati. I due ex gieffini hanno iniziato la loro frequentazione proprio all'interno del reality condotto da Alfonso Signorini e, anche ...Andrea Zenga, piccolo inconveniente in Sicilia: "Giornata così così" Stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Sicilia, precisamente a Lipari, ...Gf Vip, la coppia racconta cosa succede sotto le lenzuola: "Sono pro a...", racconto molto piccante, ecco i dettagli.