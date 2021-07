Alpha Point è la nuova IP di The Coalition? Nuova immagine in Unreal Engine 5 (Di lunedì 19 luglio 2021) Lo studio di Gears 5, The Coalition sembra stia lavorando su una nuovissima IP. Sebbene non sia stato formalmente annunciato dallo studio, un profilo LinkedIn di uno dei level designer del team ha spiegato che erano stati impiegati come level designer multiplayer dall'agosto 2020 e come "level designer su una Nuova IP" da febbraio di quest'anno. Da allora il designer ha modificato il proprio profilo LinkedIn e rimosso tutti i riferimenti alla Nuova IP, ma questa informazione è stata comunque condivisa su Internet. Non solo, ma recentemente The Coalition ha pubblicato una prima ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 luglio 2021) Lo studio di Gears 5, Thesembra stia lavorando su una nuovissima IP. Sebbene non sia stato formalmente annunciato dallo studio, un profilo LinkedIn di uno dei level designer del team ha spiegato che erano stati impiegati come level designer multiplayer dall'agosto 2020 e come "level designer su unaIP" da febbraio di quest'anno. Da allora il designer ha modificato il proprio profilo LinkedIn e rimosso tutti i riferimenti allaIP, ma questa informazione è stata comunque condivisa su Internet. Non solo, ma recentemente Theha pubblicato una prima ...

