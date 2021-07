Vaccini e tamponi sui traghetti per Eolie, Napoli e Salerno (Di domenica 18 luglio 2021) Nell’ambito delle iniziative previste dall’Ufficio Emergenza Covid-19 di Messina per incrementare la campagna vaccinale, oggi sulla nave Laurana della Caronte & Tourist, partita giovedì da Milazzo e diretta alle isole Eolie e a Napoli, e ripartita ieri dal capoluogo campano, verranno somministrati Vaccini ai residenti dell’area metropolitana di Messina, e ai turisti che hanno dimostrato di soggiornare più di 20 giorni alle Eolie o in generale in provincia di Messina. Sara possibile effettuare i Vaccini durante la navigazione e anche i tamponi su base volontaria quando la nave ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 18 luglio 2021) Nell’ambito delle iniziative previste dall’Ufficio Emergenza Covid-19 di Messina per incrementare la campagna vaccinale, oggi sulla nave Laurana della Caronte & Tourist, partita giovedì da Milazzo e diretta alle isolee a, e ripartita ieri dal capoluogo campano, verranno somministratiai residenti dell’area metropolitana di Messina, e ai turisti che hanno dimostrato di soggiornare più di 20 giorni alleo in generale in provincia di Messina. Sara possibile effettuare idurante la navigazione e anche isu base volontaria quando la nave ...

Advertising

RaiNews : 'L'indisponibilità di vaccini per tutti coloro che vorrebbero riceverli e la non gratuità dei tamponi in tutte le R… - ApuntoM : #COVID19 dati #18Luglio provincia di Trento: 6 #positivi su 370 #tamponi e 18 su 1.209 #testrapidi. 3 #contagi conf… - davscalera : @vinciclapton @ShooterHatesYou La realtà dei fatti è anche che in altre nazioni i tamponi gratuiti sono già un fatt… - GuisaTania : @shtuiothashuvot @Fred_J_Earls @FrancescoCoccoT Certo hanno sospeso il tracciamento. Brusaferro ha detto chiaramen… - Maxxx54785910 : RT @DomPer888: Notizie freschissima il mio barbiere la moglie e i due figli 18 e 20 anni fatti I due i vaccini con il famoso Green pass...… -