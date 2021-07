Tennis, Berrettini: “Devastato all’idea di non poter giocare a Tokyo 2020” (Di domenica 18 luglio 2021) “Sono estremamente dispiaciuto di annunciare la mia cancellazione dalle Olimpiadi di Tokyo. Ieri mi sono sottoposto ad una risonanza per controllare l’infortunio alla gamba sinistra che mi sono procurato durante Wimbledon e l’esito non è stato ovviamente positivo. Non potrò competere per alcune settimane e dovrò stare a riposo”. Così Matteo Berrettini ha confermato sul proprio profilo Instagram il suo forfait per Tokyo 2020. “Rappresentare l’Italia è un onore immenso e sono Devastato all’idea di non poter giocare le Olimpiadi. Faccio un grosso in bocca al ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) “Sono estremamente dispiaciuto di annunciare la mia cancellazione dalle Olimpiadi di. Ieri mi sono sottoposto ad una risonanza per controllare l’infortunio alla gamba sinistra che mi sono procurato durante Wimbledon e l’esito non è stato ovviamente positivo. Non potrò competere per alcune settimane e dovrò stare a riposo”. Così Matteoha confermato sul proprio profilo Instagram il suo forfait per. “Rappresentare l’Italia è un onore immenso e sonodi nonle Olimpiadi. Faccio un grosso in bocca al ...

Advertising

sportface2016 : +++#Tennis, Matteo #Berrettini non andrà alle Olimpiadi di #Tokyo2020 per un infortunio muscolare+++ - Coninews : Infortunio muscolare e niente Olimpiadi per Matteo #Berrettini. Dopo lo storico exploit nel torneo di Wimbledon il… - trash_italiano : Gli italiani che pur di supportare Berrettini stanno studiando ora su Wikipedia le regole del tennis. #Wimbledon - InteBNLdItalia : ?? Brutte notizie per Berrettini che per un infortunio muscolare è costretto a rinunciare ai Giochi Olimpici di… - sportface2016 : #Tennis #Berrettini: 'Devastato all'idea di non poter giocare a #Tokyo2020 ' -