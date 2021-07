Roma batte Ternana a Trigoria | Dzeko torna capitano

Advertising

La seconda amichevole della pre season dellacombacia ancora con una vittoria. Dopo il 10 - 0 al Montecatini di giovedì, oggi i giallorossi hanno ospitato la Ternana, battuta 2 - 0 grazie alle reti di Carles Perez nel primo tempo e Kumbulla ...- Buona anche la seconda amichevole per ladi José Mourinho che questo pomeriggio in una Trigoria blindata ha battuto la Ternana per 2 - 0 con le reti di Carles Perez e Kumbulla. I giallorossi continuano il loro lavoro atletico e tattico ...Reti di Perez e Kumbulla. Mourinho ha ridato i galloni a Dzeko che era stato degradato da Fonseca. Polemiche per l'esclusione dei giornalisti ...La seconda amichevole della pre season della Roma combacia ancora con una vittoria. Dopo il 10-0 al Montecatini di giovedì, oggi i giallorossi hanno ospitato la Ternana, battuta 2-0 grazie alle reti d ...