Palinuro | quindicenne rischia di annegare | salvata da due cani bagnino

(Di domenica 18 luglio 2021) Si è sfiorata la tragedia tra le spiagge di. Unahato di affogare lo scorso pomeriggio. Intervento tempestivo sulle spiagge del Cilento (Foto di Maluba da Pixabay )Tragedia sfiorata nello scorso pomeriggio su una spiaggia di. Unastava nuotando con le sue amiche, quando ha avuto difficoltà nel proseguire la nuotata. In quel momento sono intervenuti dei bagnini speciali, che l’hanno tratta in salvo fino al bagnasciuga. Leggi anche-> Avellino, minacce al direttore del Giuseppe Moscati: busta con un proiettile Ilenia, questo il nome della ...

Advertising

ottopagine : Due cani bagnino salvano quindicenne nelle acque di Palinuro #Centola - salernotoday : Quindicenne rischia di annegare a Palinuro: salvata da due cani bagnino - corrmezzogiorno : #Napoli Palinuro, due cani bagnino salvano una quindicenne che stava per annegare - giornaleradiofm : Approfondimenti: Due cani bagnino salvano 15enne nelle acque di Palinuro: (ANSA) - CENTOLA-PALINURO (SALERNO), 18 L… -

Ultime Notizie dalla rete : Palinuro quindicenne

... la ragazza è stata raggiunta dai Labrador Igor e Luna e dai bagnini della "Scuola Italiana Cani Salvataggio", che da anni contribuiscono al pattugliamento del litorale di. Assicurata al ...Unastata salvata da due cani bagnino. accaduto ieri nel mare di, frazione del Comune di Centola (Salerno), nel Cilento. La ragazza si era tuffata in acqua intorno alle 17.00 in ...Una quindicenne salvata da due cani bagnino. E' accaduto ieri nel mare di Palinuro, frazione del Comune di Centola (Salerno), nel Cilento. La ragazza si ...A Palinuro una quindicenne trascinata dalla corrente non riusciva a tornare indietro. I cani si sono buttati in mare e sono riusciti a riportarla a riva ...