Olimpiadi Tokyo, primi due atleti positivi al Villaggio Olimpico (Di domenica 18 luglio 2021) A pochi giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici di Tokyo, è accaduto ciò che praticamente tutti avevano il terrore che potesse accadere: al Villaggio Olimpico si sono registrati i primi due casi di positività al Covid-19. Se negli scorsi giorni era stato un membro di una delegazione ad essere stato contagiato, questa volta la positività riguarda due atleti. A riferirlo è il quotidiano spagnolo Marca. Entrambi non giapponesi, l’organizzazione dei Giochi non ha rilasciato molti dettagli sull’identità dei due sportivi. Il portavoce di Tokyo 2020 Masa Tayaka ha ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) A pochi giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici di, è accaduto ciò che praticamente tutti avevano il terrore che potesse accadere: alsi sono registrati idue casi dità al Covid-19. Se negli scorsi giorni era stato un membro di una delegazione ad essere stato contagiato, questa volta latà riguarda due. A riferirlo è il quotidiano spagnolo Marca. Entrambi non giapponesi, l’organizzazione dei Giochi non ha rilasciato molti dettagli sull’identità dei due sportivi. Il portavoce di2020 Masa Tayaka ha ...

