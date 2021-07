Napoli, vittoria per 12-0 nella prima amichevole: poker per Osimhen (Di domenica 18 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTanti gol nella prima amichevole stagionale del Napoli a Dimaro. Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno battuto la Bassa Anaunia per 12-0: Osimhen ricomincia da 4 gol e rispolvera lo splendore del finale della scorsa stagione con prodezze d’autore. Poi la prima rete stagionale siglata da Elmas che mostra di essere tornato nella sua migliore condizione. E ancora le firme di Lobotka e Manolas. nella ripresa le reti di Tutino, Palmiero, Ciciretti, Machach e Petagna chiudono la gara. Una gara che è servita per dare delle indicazioni ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTanti golstagionale dela Dimaro. Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno battuto la Bassa Anaunia per 12-0:ricomincia da 4 gol e rispolvera lo splendore del finale della scorsa stagione con prodezze d’autore. Poi larete stagionale siglata da Elmas che mostra di essere tornatosua migliore condizione. E ancora le firme di Lobotka e Manolas.ripresa le reti di Tutino, Palmiero, Ciciretti, Machach e Petagna chiudono la gara. Una gara che è servita per dare delle indicazioni ...

