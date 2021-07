Napoi-Bassa Anaunia 7-0 primo tempo | quattro gol di Osimhen

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 18 luglio 2021)gol nelposson bastare.si è presentato come meglio non si poteva alla prima amichevole stagionale, non più di una sgambata, contro la. Spalletti ha schierato così la squadra: Contini, Malcuit, Koulibaly, Manolas, Mario Rui, Lobotka, Demme, Politano, Elmas, Ounas,gol di Elmas dopo appenaminuti. Dopo otto, è arrivata la prima rete del nigeriani. Poi Manolas. Quindi altri gol die infine Lobotka con un missile terra-aria che è morto all’incrocio dei ...