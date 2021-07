Luciano Punzo | chi è il single di Temptation Island sempre più vicino a Manuela e concorrente di un altro show

(Di lunedì 19 luglio 2021) I seguaci dilo avranno notato sicuramente. Tra i protagonisti della stagione c’è lui,, ilbello ed abile nel corteggiamento che si sta insinuando tra le crepe della fragile relazione che legaCarriera a Stefano Sirena. Per lui non è la prima volta in tv: nel 2020 aveva partecipato a Pechino Express. Scopriamo qualcosa in più del 27enne partenopeo. Chi è: carrieraè nato a Napoli nel 1994 ma è cresciuto a San Giorgio a Cremano, comune ...

Advertising

infoitcultura : Chi è Luciano Punzo, il tentatore bello e single di Temptation Island - infoitcultura : Temptation Island, chi è il tentatore Luciano Punzo che ha conquistato Manuela - PasqualeMarro : #LucianoPunzo rompe il silenzio e parla di #TemptationIsland - blogtivvu : Chi è Luciano Punzo: il single dalle frasi fatte di Temptation Island - infoitcultura : Luciano Punzo, l’uomo dalle frasi fatte che ha conquistato Temptation Island -

Ultime Notizie dalla rete : Luciano Punzo

Stefano Sirena è stato chiamato per ben due volte nel pinnettu ove ha visto la sua fidanzata avvicinarsi sempre di più con il single, con cui ha parlato sia del suo rapporto altalenante ...è uno dei single di Temptation Island che sta cercando di far cadere tra le sue braccia Manuela , la fidanzata di Stefano . Per via delle sue frasi fatte , il tentatore ha conquistato i ...I seguaci di Temptation Island lo avranno notato sicuramente. Tra i protagonisti della stagione c’è lui, Luciano Punzo, il single bello ed abile nel corteggiamento che si sta insinuando tra le crepe d ...Stefano Sirena è stato chiamato per ben due volte nel pinnettu ove ha visto la sua fidanzata avvicinarsi sempre di più con il single Luciano Punzo, con cui ha parlato sia del suo rapporto ...