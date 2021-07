L’efficacia dei vaccini per gli over 60: il 71,2% di chi va in rianimazione non è immunizzato (Di lunedì 19 luglio 2021) Lo studio dell’Istituto superiore di Sanità: L’efficacia complessiva della vaccinazione che «è superiore al 70% nel prevenire l’infezione in vaccinati con ciclo incompleto» e «superiore all’88% per i vaccinati con ciclo completo». Rischio zero per i giovani Leggi su corriere (Di lunedì 19 luglio 2021) Lo studio dell’Istituto superiore di Sanità:complessiva della vaccinazione che «è superiore al 70% nel prevenire l’infezione in vaccinati con ciclo incompleto» e «superiore all’88% per i vaccinati con ciclo completo». Rischio zero per i giovani

Advertising

Corriere : L’efficacia dei vaccini per over 60: il 71,2% di chi va in rianimazione non è immunizzato Tutti i dati - RobertoBurioni : Non vaccinarsi, sulla base dei dati inequivocabili di sicurezza ed efficacia, è una scelta autolesionista, irrazion… - Open_gol : L'ultimo report dell'Iss non lascia dubbi sull'efficacia dei vaccini - analumoreira : RT @Corriere: L’efficacia dei vaccini per over 60: il 71,2% di chi va in rianimazione non è immunizz... - Antonio_Caramia : @MarilaGennaro @WRicciardi Per amore di verità non è esattamente così. Ad un aumento dei casi segue *SEMPRE* un aum… -

Ultime Notizie dalla rete : L’efficacia dei L’efficacia dei vaccini per gli over 60: il 71,2% di chi va in rianimazione non è immunizzato Corriere della Sera