Julia Ducournau, chi è la regista francese che ha vinto la Palma d’Oro a Cannes (Di domenica 18 luglio 2021) Julia Ducournau è la vincitrice della 74esima edizione del Festival di Cannes, confermandosi come uno dei nomi del cinema francese da non dimenticare. Da giovane promessa, infatti, la regista e sceneggiatrice si sta affermando sempre di più grazie al suo lavoro, nonostante si sia affacciata a questo mondo solo da pochi anni. Classe 1983, Julia Ducournau è nata a Parigi e ha frequentato la Scuola nazionale francese di cinema La Fémis, dove si è diplomata nel 2008 con un percorso dedicato alla sceneggiatura, dove ha potuto imparare anche a dirigere. Titane è ... Leggi su dilei (Di domenica 18 luglio 2021)è la vincitrice della 74esima edizione del Festival di, confermandosi come uno dei nomi del cinemada non dimenticare. Da giovane promessa, infatti, lae sceneggiatrice si sta affermando sempre di più grazie al suo lavoro, nonostante si sia affacciata a questo mondo solo da pochi anni. Classe 1983,è nata a Parigi e ha frequentato la Scuola nazionaledi cinema La Fémis, dove si è diplomata nel 2008 con un percorso dedicato alla sceneggiatura, dove ha potuto imparare anche a dirigere. Titane è ...

Advertising

WeCinema : Vince la Palma d'oro 'Titane', il film della regista francese Julia Ducournau. Con lei sul palco a ritirare il prem… - Corriere : Clamoroso a Cannes: Spike Lee annuncia il vincitore per errore. È «Titane» di Julia Ducournau - Agenzia_Ansa : FLASH | Titane di Julia Ducournau è la Palma d'oro a Cannes - idiblue2 : RT @lu4luppolo: davvero I can’t get over Julia Ducournau viva le donne che meraviglia - __punkcake : RT @lu4luppolo: davvero I can’t get over Julia Ducournau viva le donne che meraviglia -