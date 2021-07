I Santi di Domenica 18 Luglio 2021 (Di domenica 18 luglio 2021) Da www.Santiebeati.it San BRUNO DI SEGNI (DA SOLERO) VescovoSolero, Alessandria, 1049 – Segni, Roma, 18 Luglio 1123Bruno nacque a Solero d’Asti nel 1040. Dopo aver conseguito la laurea presso l’Università di Bologna, decise di ritirarsi nel monastero di Montecassino. Nominato canonico della Cattedrale di Siena dal vescovo Rodolfo, fu inviato a Roma per impegni della diocesi. Qui ebbe l’incarico di confutare l’eretico Berengario. La disputa si tenne davanti al Pontefice, e Bruno confutò così sapientemente l’eretico, che Gregorio VII stesso lo consacrò e nominò vescovo di Segni. Pochi anni dopo ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 luglio 2021) Da www.ebeati.it San BRUNO DI SEGNI (DA SOLERO) VescovoSolero, Alessandria, 1049 – Segni, Roma, 181123Bruno nacque a Solero d’Asti nel 1040. Dopo aver conseguito la laurea presso l’Università di Bologna, decise di ritirarsi nel monastero di Montecassino. Nominato canonico della Cattedrale di Siena dal vescovo Rodolfo, fu inviato a Roma per impegni della diocesi. Qui ebbe l’incarico di confutare l’eretico Berengario. La disputa si tenne davanti al Pontefice, e Bruno confutò così sapientemente l’eretico, che Gregorio VII stesso lo consacrò e nominò vescovo di Segni. Pochi anni dopo ...

Ultime Notizie dalla rete : Santi Domenica Messa in Tv oggi domenica 18 luglio 2021: orari, canale e diretta streaming (Video) ...il programma completo della giornata con tutte le funzioni religiose in calendario per domenica 18 luglio 2021 . Alle ore 10.55 su Rai 1 sarà possibile seguire la Santa Messa dalla Chiesa Santi ...

Notti dell'Archeologia a Barberino Tavarnelle: passeggiata a Semifonte Domenica 18 luglio alle ore 18 è in programma l'evento " Dante, Semifonte la gente nova de' subiti ... come quelle del Castello valdelsano, abitata da storie di poeti, santi e fantasmi. Lo spettacolo ...

Domenica 18 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo TrevisoToday Maltempo, allerta arancione su Cefalù e nel palermitano I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. La giornata trascorrerà con rovesci e temporali sparsi al mattino sul ...

Torna “voci per Vico”, festival di teatro, musica, danza e burattini: il calendario degli spettacoli Danza, prosa, musica jazz e classica, teatro di figura per bambini, cinema d’autore, reading e presentazioni di libri: la città di Vico del Gargano torna a respirare cultura e spettacolo dal vivo, con ...

