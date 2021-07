Giustizia: Costa, ‘per Letta riforma da migliorare? Pd insegue forcaioli M5S’ (Di domenica 18 luglio 2021) Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Il Pd ha resistito ben una settimana a difesa della riforma Cartabia. Oggi Letta già prefigura ‘miglioramenti’ (leggasi accoglimento richieste di M5S). Anziché difendere il testo Cartabia o sostenere il ritorno alla Orlando (incredibilmente disconosciuta) continuano a dialogare con i Giustizialisti M5S, mettendo a serio rischio l’approvazione della riforma”. Così Enrico Costa, deputato di Azione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 luglio 2021) Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Il Pd ha resistito ben una settimana a difesa dellaCartabia. Oggigià prefigura ‘miglioramenti’ (leggasi accoglimento richieste di M5S). Anziché difendere il testo Cartabia o sostenere il ritorno alla Orlando (incredibilmente disconosciuta) continuano a dialogare con ilisti M5S, mettendo a serio rischio l’approvazione della”. Così Enrico, deputato di Azione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

