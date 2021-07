F1 | Charles Leclerc torna sul podio un anno dopo | sempre a Silverstone!

(Di domenica 18 luglio 2021) Weekend da fuoriclasse assoluto in quel di Silverstone per, che si è costruito la possibilità di lottare addirittura per la vittoria fino a tre giri dalla fine del Gran Premio di Gran Bretagna 2021 grazie ad una prestazione priva di sbavature sin dal venerdì. Il monegasco della Ferrari si è dovuto arrendere solamente alla Mercedes del padrone di casa britannico Lewis Hamilton, portando comunque a casa un brillante secondo posto endo sula quasi undi distanza dall’ultima volta. Ultimo piazzamento in top3 che risaliva al Gran Premio di Gran Bretagna 2020, in cui ...

Advertising

ScuderiaFerrari : ?? #BritishGP ?? @Charles_Leclerc ?? P2 @CarlosSainz55 ?? P6 Grazie Ragazzi, siete stati fantastici! ????… - Charles_Leclerc : Bella giornata oggi. Onorato di ricevere il trofeo Bandini oggi a Maranello. Adesso concentrato al 200% su silver… - SanjayRozario : RT @ScuderiaFerrari: ?? #BritishGP ?? @Charles_Leclerc ?? P2 @CarlosSainz55 ?? P6 Grazie Ragazzi, siete stati fantastici! ???? #essereFerrar… - quentinus881 : RT @ScuderiaFerrari: ?? #BritishGP ?? @Charles_Leclerc ?? P2 @CarlosSainz55 ?? P6 Grazie Ragazzi, siete stati fantastici! ???? #essereFerrar… - Arrow72121260 : RT @ScuderiaFerrari: ?? #BritishGP ?? @Charles_Leclerc ?? P2 @CarlosSainz55 ?? P6 Grazie Ragazzi, siete stati fantastici! ???? #essereFerrar… -

Ultime Notizie dalla rete : Charles Leclerc

... ricoprendo però un ruolo molto importante nel gioco di squadra Mercedes lasciando strada libera a Lewis Hamilton che così ha potuto dare la caccia alla Ferrari diandando poi a ...Alla fine l'ha spuntata Lewis Hamilton. L'inglese ha così vinto il Gran Premio di Gran Bretagna avendo la meglio nel finale di gara sulla Ferrari numero 16 di. Il campione del mondo in carica, che ha dovuto scontare una penalità di 10 secondi per l'incidente che lo ha visto protagonista nei primi metri della corsa con la Red Bull di Max ...Charles Leclerc è stato l’assoluto protagonista del Gran Premio dei Gran Bretagna a Silverstone. Il pilota monegasco ha preso la testa della corsa al primo giro dopo l’incidente tra Max Verstappen e ...Il britannico, penalizzato di 10 secondi per l’incidente con Verstappen (accertamenti in ospedale per lui), chiude in testa la gara di casa precedendo alla bandiera a scacchi la Ferrari di Charles ...