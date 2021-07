Diego Costa in Serie A? Niente Bologna: la possibile destinazione (Di domenica 18 luglio 2021) Diego Costa in Serie A? Nelle scorse ore è stato acCostato al Bologna ma poi è arrivato il no di Mihajlovic: ecco dove potrebbe finire Il mercato va a rilento rispetto alle passate sessioni estive, con pochi colpi di scena o grandi investimenti. Gli svincolati però fanno sempre gola anche a squadre non di primissima fascia in Serie A. Uno di questi è Diego Costa. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Diego Costa potrebbe finire al Besiktas, per lui 2,5 milioni di euro a stagione. Ma il brasiliano naturalizzato ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021)inA? Nelle scorse ore è stato acto alma poi è arrivato il no di Mihajlovic: ecco dove potrebbe finire Il mercato va a rilento rispetto alle passate sessioni estive, con pochi colpi di scena o grandi investimenti. Gli svincolati però fanno sempre gola anche a squadre non di primissima fascia inA. Uno di questi è. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà,potrebbe finire al Besiktas, per lui 2,5 milioni di euro a stagione. Ma il brasiliano naturalizzato ...

Advertising

AlfredoPedulla : Se il cavaliere in bianco dice, tanto per smentire, che OM non è interessato a Diego Costa (abbiamo parlato di sond… - ColucciLc : RT @lagoleada_it: #Colpaccio in #attacco per il #Bologna! Chi arriverà??? - ian31p : Diego costa non Mira esta noticia - dfernandezVEVO : Imagina o Diego Costa ?? - zazoomblog : Esclusiva: Diego Costa parla con il Besiktas ma pensa sempre alla Serie A. Gli scenari - #Esclusiva: #Diego #Costa… -