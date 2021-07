Beccati con un fucile clandestino a caccia di conigli: arrestati in tre (Di domenica 18 luglio 2021) I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato un 45enne di San Giovanni La Punta e due catanesi di 32 e 50 anni, perché ritenuti responsabili di detenzione e porto ... Leggi su cataniatoday (Di domenica 18 luglio 2021) I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato un 45enne di San Giovanni La Punta e due catanesi di 32 e 50 anni, perché ritenuti responsabili di detenzione e porto ...

Advertising

walter0309 : @Mov5Stelle Continuano le barzellette quotidiane da chi foraggia camorra, mafia, malavitosi e lavoratori in nero co… - casino90210 : @neghittoso @ElianaR65255194 @Alien1750 @OfficialGattara Io non ho amici ma ho un'intera famiglia di cugini che si… - Luigiei40 : RT @3gennaio2013: Beccati 469 stranieri con RDC. Io metterei in galera chi compila le domande nei CAF - marsion65 : RT @3gennaio2013: Beccati 469 stranieri con RDC. Io metterei in galera chi compila le domande nei CAF - milu59897939 : RT @3gennaio2013: Beccati 469 stranieri con RDC. Io metterei in galera chi compila le domande nei CAF -