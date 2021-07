Bambini abusati in oratorio. Arrestato un parroco 29enne

(Di domenica 18 luglio 2021) Rabbia e sgomento nella parrocchia dei Santi Salvatore e Margherita, a Busto Garolfo, in seguito dell’arresto di Don E. T. accusato di aver abusato di sette. Ilsi occupava di tutta l’attività parrocchiale e pastorale giovanile. Il Camp dell’non ha modificato le sue attività, e continua a proseguire regolarmente: durerà fino al su Quotidianpost.

tonyoli8 : @EsterP8 Te le ho scritte le fonti, 3 link. Se l'ONU, Human Rights Watch, giornalisti uccisi, bambini abusati e ucc… - JuliaPisani4 : @matteosalvinimi Si, Germania e' completamente e totalmente sotto acqua. P u r i f i c a z i o n e. Urlo di bambin… - johndoe020202 : @Annamar56834309 @teuta_59 Esatto. Nessuno mi convincerà che esiste un dio benevolo quando esistono bambini malati… - kienkien85 : @SimoPillon Parli dei bambini abusati dai tuoi amici preti? - HakulinenMaria : @danstellina @SimoneAlliva @MonicaCirinna Cirinnà nn parla ai vecchi e meno vecchi che abusano dei bambini. Nn si p…

Milano. "I ragazziniper ora sono otto e hanno dai 7 ai 16 anni. Ma dobbiamo sentire ancora diversi altri". Alla squadra mobile di Milano c'è un comprensibile e doveroso riserbo, una evidente resistenza a ...Una persona arrestata, due denunciate e migliaia di contenuti multimediali sequestrati, raffiguranti abusi su, anche neonati, sottoposti a violenze e sevizie. E' l'esito dell'operazione "Fight toghether" condotta dalla Polizia postale e delle comunicazioni di Trieste. Nel corso delle indagini, ...Il Sindaco: "Nessuno di noi sapeva niente, e come poteva essere diversamente? – ha dichiarato – non ho mai ricevuto segnalazioni" ...La comunità parrocchiale bustese sotto choc per l’arresto di don Emanuele. Le attività del centro estivo proseguono mentre si cerca un nuovo coadiutore ...