ATP Los Cabos 2021: Andreas Seppi presente nel tabellone messicano. Cameron Norrie prima testa di serie (Di domenica 18 luglio 2021) Quinta edizione del torneo ATP 250 di Los Cabos in scena: in Messico è al via un evento che sta diventando tipico del panorama maschile estivo dell’estate. Si gioca al veloce all’aperto, e tre anni fa una delle migliori partite della carriera regalò a Fabio Fognini il successo finale sull’argentino Juan Martin del Potro, che poche settimane dopo sarebbe tornato in finale agli US Open. Un solo azzurro al via del main draw: Andreas Seppi sfida l’australiano Alex Bolt, con il quale non ha mai giocato nonostante anche quest’ultimo sia da un po’ di tempo sul circuito (è passato professionista nel 2011). Il lato di tabellone è ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Quinta edizione del torneo ATP 250 di Losin scena: in Messico è al via un evento che sta diventando tipico del panorama maschile estivo dell’estate. Si gioca al veloce all’aperto, e tre anni fa una delle migliori partite della carriera regalò a Fabio Fognini il successo finale sull’argentino Juan Martin del Potro, che poche settimane dopo sarebbe tornato in finale agli US Open. Un solo azzurro al via del main draw:sfida l’australiano Alex Bolt, con il quale non ha mai giocato nonostante anche quest’ultimo sia da un po’ di tempo sul circuito (è passato professionista nel 2011). Il lato diè ...

Advertising

OA_Sport : ATP Los Cabos 2021: c'è Andreas Seppi al via in terra messicana - sportface2016 : #AtpLosCabos 2021: il tabellone principale, c'è #Seppi - livetennisit : ATP 250 Los Cabos: Il Tabellone Principale. Andreas Seppi testa di serie n.7 - livetennisit : ATP Umago, Gstaad e Los Cabos: LIVE i risultati con il dettaglio delle Qualificazioni. In campo 4 azzurri (LIVE) - livetennisit : ATP 250 Los Cabos: Il tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana -