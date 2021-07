Atalanta, pari per 1-1 nell’amichevole col Maccabi. Colley in gol (Di domenica 18 luglio 2021) Nella seconda amichevole della stagione, l’Atalanta pareggia per 1-1 con il Maccabi Bnei Reina (formazione israeliana) al Centro Bortolotti di Zingonia nel pomeriggio di domenica 18 luglio Leggi su ecodibergamo (Di domenica 18 luglio 2021) Nella seconda amichevole della stagione, l’pareggia per 1-1 con ilBnei Reina (formazione israeliana) al Centro Bortolotti di Zingonia nel pomeriggio di domenica 18 luglio

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta pari Bologna, subito 6 gol: il primo è di Van Hooijdonk. Atalanta, solo un pari Atalanta - Maccabi Bnei Reina 1 - 1 ? (guidi) Finisce 1 - 1 l'amichevole a Zingonia tra l'Atalanta e il Maccabi Bnei Reina (Serie B israeliana). Al gol del vantaggio ospite con Amash al 29' del primo ...

Pau Lopez ufficiale al Marsiglia, Xhaka accelera per il sì alla Roma ... sul 23enne inizialmente erano in forte pressing sia i francesi del Rennes che l' Atalanta , con la Dea che nelle scorse settimane ha formalizzato un'offerta pari a 15 milioni più eventuali bonus. ...

Bologna, subito 6 gol: il primo è di Van Hooijdonk. Atalanta, solo un pari La Gazzetta dello Sport Gollini e Tomiyasu: il Tottenham si prende tutto Spurs in versione barbaro in vena di saccheggi in Italia: Tomiyasu dal Bologna e Gollini dall’Atalanta, che era interessata al giapponese Ci sono forti avvisaglie che il Tottenham, oltre ad essersi gi ...

Il rebus formazione per l’esordio in campionato: spazio a Miranchuk Occuparsi di formazione oggi come oggi sembra prematuro, ma Gasperini con tre squalificati e un sicuro assente sa di doversi affidare a Miranchuk Aleksey Miranchuk tra le linee, José Palomino dietro, ...

