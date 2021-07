Anche Letta ora vuole cambiare la riforma Cartabia: “Si può migliorare in Parlamento”. E sul ddl Zan: “Salvini rinneghi l’Ungheria” (Di domenica 18 luglio 2021) In Consiglio dei ministri l’hanno votata all’unanimità. Ora però quasi tutti i partiti vogliono modificare la riforma della giustizia di Marta Cartabia. Anche il Pd con il segretario Enrico Letta che annuncia: “Penso che il Parlamento abbia il diritto, direi il dovere, di contribuire a migliorarla” a patto “di non stravolgerne l’impianto”. Lo fa in un’intervista a Repubblica, dove comunque il segretario del Pd spiega di fidarsi”molto della ministra Cartabia“. “Se vogliamo affrontare il percorso in modo ordinato – dichiara – occorre affidare a lei il volante, la guida di questo confronto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) In Consiglio dei ministri l’hanno votata all’unanimità. Ora però quasi tutti i partiti vogliono modificare ladella giustizia di Martail Pd con il segretario Enricoche annuncia: “Penso che ilabbia il diritto, direi il dovere, di contribuire a migliorarla” a patto “di non stravolgerne l’impianto”. Lo fa in un’intervista a Repubblica, dove comunque il segretario del Pd spiega di fidarsi”molto della ministra“. “Se vogliamo affrontare il percorso in modo ordinato – dichiara – occorre affidare a lei il volante, la guida di questo confronto ...

Advertising

davidefaraone : La penso come Letta, la riforma Cartabia è ottima ma può ancora essere migliorata in Parlamento. Naturalmente spero… - StefanoFeltri : L’altra carriera di @EnricoLetta nel business degli ex premier Ecco cosa faceva a Parigi prima di tornare in It… - borghi_claudio : Ma questi pensano ormai che i Senesi siano sgabelli a uso e servizio del PD? Può anche essere che dopo il regalino… - RenzoCianchetti : RT @MassimoSertori_: E ADESSO CHI GLIELO DICE A #LETTA? ?? Anche in questo caldo weekend di luglio, 1.500 #gazebo in tutta #Italia per i #R… - checcouno : RT @davidefaraone: La penso come Letta, la riforma Cartabia è ottima ma può ancora essere migliorata in Parlamento. Naturalmente spero anch… -