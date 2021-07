Alluvione in Germania | Merkel sui luoghi del disastro | “Immagini surreali e spettrali”

(Di domenica 18 luglio 2021) La cancelliera tedesca Angelasi è recata oggi nelle zone devastate dalle alluvioni e dal maltempo che ha provocato almeno 156 vittime in(in Belgio il bilancio dei morti è 27, per un totale di 183 in Europa) dove la ricerca dei dispersi è ancora in corso. La leader, visitando alcuni dei punti più devastati delle inondazioni, nel land della Renania Palatinato, si è detta “sconvolta“. Ha spiegato di essersi recata sul posto per farsi un’idea reale “delle” dei posti colpiti dale ha confermato che il governo è pronto “a ricostruire” le ...

Advertising

Corriere : Germania, Merkel sui luoghi del disastro: «Non sappiamo quante sono le persone scomparse» - Adnkronos : Si aggrava il bilancio dell'#alluvione che ha colpito la #Germania. - repubblica : Il delfino di Mekel ride sui luoghi del disastro: indignazione nel Paese - TgRaiBasilicata : #Alluvione in #Germania, la #testimonianza di #RoccoGentile, #ricercatore di #Policoro che vive a #Düsseldorf.… - ElSeorPerez1 : RT @TeslaClubItaly: La potenza del #software, di Internet e di una macchina connessa e la potenza di Tesla. Ne parliamo spesso nei nostri s… -

Ultime Notizie dalla rete : Alluvione Germania

...visita i luoghi di Renania - Palatinato colpiti dall'. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime "Una situazione surreale, spettrale", quella creata dagli allagamenti in, "...Intanto il maltempo sembra non essere ancora terminato: le piogge si sono attualmente spostate a Sud delladando una tregua all'area ai confini con Belgio e Paesi Bassi. A sentirsi ...Ancora si stanno contando le vittime e i danni provacati dalle terribili inondazioni in Germania. Il bilancio dell'alluvione è, al momento, di 156 morti e 670 feriti, ma ..."Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni di Germania, Belgio e Olanda colpite da catastrofiche alluvioni. Il Signore accolga i defunti e conforti i familiari. Sostenga l’impegno di tutti per soccorr ...