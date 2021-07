USA | lo “Squartatore di Hollywood” condannato a morte

(Di sabato 17 luglio 2021) Michael Gargiulo, lo “di”, è stato. Un giudice di LA ha dato la sentenza Varie ragazze prese di mira nel corso del tempo. Lo “di”, il 45enne Michael Gargiulo, è statodal giudice di Los Angeles Larry Fidler per aver ucciso due donne e tentato di assassinarne un’altra in California. Un caso che ha avuto molta risonanza anche perché una delle vittime, la 22enne Ashley Ellerin, è stata uccisa nel 2001 con 47 coltellate mentre si stava preparando per andare a un appuntamento ...

