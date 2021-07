Una nuova tecnologia vi permetterà di caricare smartwatch e apparecchi elettronicicon il vostro sudore!

Una nuova tecnologia vi permetterà di caricare smartwatch e apparecchi elettronici...con il vostro sudore! (Di sabato 17 luglio 2021) Avete mai desiderato di trasformare il vostro sudore in qualcosa di produttivo? Se la domanda vi sembra bizzarra (e lo è), state tranquilli: la scienza è qui per voi. Alcuni scienziati e ricercatori dell'Università della California a San Diego, hanno realizzato una nuova tecnologia in grado di trasformare il sudore in energia e utilizzarla come ricarica per i vostri apparecchi elettronici indossabili. Spieghiamo meglio: gli scienziati avrebbero creato un materiale, delle strisce flessibili da indossare sulle proprie dita, Questo materiale cattura costantemente la bioenergia generata dal sudore passivo delle persone, ... Leggi su eurogamer (Di sabato 17 luglio 2021) Avete mai desiderato di trasformare ilsudore in qualcosa di produttivo? Se la domanda vi sembra bizzarra (e lo è), state tranquilli: la scienza è qui per voi. Alcuni scienziati e ricercatori dell'Università della California a San Diego, hanno realizzato unain grado di trasformare il sudore in energia e utilizzarla come ricarica per i vostrielettronici indossabili. Spieghiamo meglio: gli scienziati avrebbero creato un materiale, delle strisce flessibili da indossare sulle proprie dita, Questo materiale cattura costantemente la bioenergia generata dal sudore passivo delle persone, ...

Advertising

Roberto_Fico : Il @Mov5Stelle si appresta a vivere una nuova fase con un nuovo assetto. In questo percorso di ripartenza serve l’i… - LuigiGallo15 : Con #Conte e con il #M5S parte una nuova stagione di partecipazione con idee e progetti dal basso per scrivere l'ag… - ASRomaFemminile : ?? UFFICIALE: Valeria Pirone è una nuova calciatrice dell'#ASRomaFemminile! ???? ?? - ekhuuli : @ShadowYuk Mood eterno tbh Lasciamo perdere che ho provato a sistemare il problema della mia caffettiera ed è peggi… - Nath67Lic : RT @valy_s: #COVID19 Ah… La nuova SCUSA:non abbiamo vaccinato i GIOVANI ed i BAMBINI,ecco perché il virus non rallenta! Prima erano le scuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Una nuova Inondazioni in Germania, i morti salgono a 156 (feriti 670): corsa per salvare i dispersi MALTEMPO Germania, nuova frana vicino Colonia. Il bilancio sale a 103... IL FOCUS Maltempo, ... dove il distretto di Berchtesgadener Land stanotte ha dichiarato una situazione di emergenza a causa ...

Covid, tremila nuovi casi e 13 morti: Sardegna pronta alla stretta sui voli. Scontro sulla zona bianca Continua a salire la curva dei contagi mentre la Sardegna corre ai ripari e valuta una nuova stretta sui controlli per gli arrivi sull'isola. Sono 3.121 i nuovi casi positivi accertati nelle ultime 24 ore a fronte di 244.797 tamponi, tra antigenici e molecolari processati. Il tasso ...

Istra 1961. Inizia una nuova avventura LaVoce del popolo CONTE: M5S RIPARTE “È finalmente arrivato il momento tanto atteso: il Movimento 5 Stelle riparte, con nuovo slancio e nuova forza. Sono stati mesi difficili, lo sappiamo. Abbiamo tutti vissuto momenti di smarrimento, di ...

Anticipazioni Una Vita, tutti in pena per Moncho: il piccolo sta male Nuovi colpi di scena nei prossimi episodi della soap opera spagnola “Una Vita”. Moncho sta male mentre Genoveva è al centro dell’attenzione per la morte di Ursula: le anticipazioni. Nuovi colpi di sce ...

MALTEMPO Germania,frana vicino Colonia. Il bilancio sale a 103... IL FOCUS Maltempo, ... dove il distretto di Berchtesgadener Land stanotte ha dichiaratosituazione di emergenza a causa ...Continua a salire la curva dei contagi mentre la Sardegna corre ai ripari e valutastretta sui controlli per gli arrivi sull'isola. Sono 3.121 i nuovi casi positivi accertati nelle ultime 24 ore a fronte di 244.797 tamponi, tra antigenici e molecolari processati. Il tasso ...“È finalmente arrivato il momento tanto atteso: il Movimento 5 Stelle riparte, con nuovo slancio e nuova forza. Sono stati mesi difficili, lo sappiamo. Abbiamo tutti vissuto momenti di smarrimento, di ...Nuovi colpi di scena nei prossimi episodi della soap opera spagnola “Una Vita”. Moncho sta male mentre Genoveva è al centro dell’attenzione per la morte di Ursula: le anticipazioni. Nuovi colpi di sce ...