Un portiere della Serie A è pronto ad andare in una big di Premier League

(Di sabato 17 luglio 2021) Tottenham Gollini, un altroitaliano puòall’estero. Il Tottenham ha messo gli occhi sulnerazzurro che la scorsa stagione ha avuto dei disguidi con mister Gasperini pochi mesi dopo la separazione forzata col Papu Gomez. Di conseguenza Gollini non è più incedibile come prima in casa Atalanta. Tottenham Gollini, cosa c’è di vero ed i dettaglitrattativa L’affare tra gli Spurs e l’Atalanta si può fare, si cercano le condizioni giuste e favorevoli per tutti i soggetti in causa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio si tratta sulla base di un prestito che si può allungare ...

... quando lo spagnolo non si è presentato a Formello per il radunosquadra, accampando prima ... anche perché la delusione di aver perso Donnarumma e Calhanoglu è forte, soprattutto per il...E' entrata a far parte del mondopallanuoto, con il ruolo di, grazie all'incoraggiamentocampionessa Nicoletta Abbate . Inizia così la sua esperienza pallanuotistica al ...Le novità sull'estremo difensore. Enrico Esposito. Nonostante sia sceso in campo soltanto contro il Galles, Salvatore Sirigu è stato una presenza molto importante nella spedizione dell'Italia ad Euro ...Salvatore non è infatti mai stato sposato, anche se ha avuto storie e flirt con donne bellissime. Figlio di Adriano Sirigu e Paola Barone, Salvatore ha un fratello calciatore, Giampaolo, difensore cen ...