Tutti gli (evitabili) errori di Letta sul ddl Zan (Di sabato 17 luglio 2021) I fatti, innanzi tutto. La legge Zan contro l'omotransfobia si è impantanata al Senato dove fra la lunghezza di una discussione generale di basso livello e l'imminente presentazione degli emendamenti è destinata a bloccarsi – a meno di un miracolo – anche perché palazzo Madama deve convertire in legge i ben più importanti provvedimenti economici del governo. Come ha ben scritto Laura Cesaretti sul Giornale, «con il generale Agosto che incalza, le speranze di riuscire a mandare avanti l'iter della legge prima della pausa estiva diventano esili», il che peraltro potrebbe servire per far decantare una situazione irrigidita grazie alla obiettiva "convergenza parallela" di Enrico ...

