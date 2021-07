The Finals | Giannis e i Bucks carichi a mille | ma i Suns confidano ancora in Paul e soci

(Di sabato 17 luglio 2021) Dopo le prime due partite isembravano in totale controllo della serie, poi a Milwaukee le cose sono cambiate radicalmente. I problemi in attacco di Devin Booker in gara - 3 e quelli di Chris ...

Advertising

Gazzetta_NBA : #TheFinals: #Giannis e i #Bucks carichi a mille, ma i #Suns confidano ancora in #Paul e soci - Dtti_digitale : Gli Stati Uniti vivono con il fiato sospeso uno dei momenti sportivi più appassionanti e spettacolari della stagion… - il_Conte78 : RT @AroundTheGameIT: Dall'eredità di Drazen Petrovic all'opposizione del padre ad una prematura carriera NBA. Il viaggio di Dario Saric fi… -

Ultime Notizie dalla rete : The Finals

La Gazzetta dello Sport

Giannis, che in questeviaggia con numeri straordinari (32.3 punti, 14 rimbalzi e 5.5 assist di media) nonostante l'infortunio al ginocchio sinistro di due settimane fa che sembrava potergli ...... 2021 Torino Appendino: "Risultati tennis italiano ci hanno aiutato ad ottenere Atp" ... LifestyleGoonies, il film diventa una slot machine tra le più amate dai giocatori online - ...Quando si parla di NBA Finals, di serie playoff, in una striscia di sette partite in cui l’obiettivo è portare a casa quattro successi, ci si domanda: quale sarà la gara decisiva? Ecco ...Nuovo appuntamento con la Sindaca di Torino, Chiara Appendino, che si è collegata da Palazzo Civico con la nostra redazione, per fare il punto settimanale sugli avvenimenti in città. Nuova ordinananza ...