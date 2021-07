Temptation Island | falò di confronto per Manuela e Stefano?

(Di sabato 17 luglio 2021)2021 deve andare in onda con la quarta puntata, ma due coppie hanno già abbandonato la trasmissione. I prossimi concorrenti che lasceranno la Sardegna sembrano essere. Lunedì 19 luglio 2021 va in onda su Canale 5 la quarta puntata di. Per il momento, due coppie hanno già abbandonato la Sardegna. Si tratta di Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti e Claudia Venturini eSocionovo. I primi due hanno scelto di mettere fine alla loro viaggio nei sentimenti da single, mentre la seconda coppia ha deciso di ...

Anticipazioni, doppio appuntamento per il reality di Filippo Bisciglia Il viaggio nei sentimenti dista per giungere al termine, ormai alcune coppie hanno già lasciato il reality ...Cambio di programmazione su Canale 5 per la quinta e la sesta puntata della decima edizione di, il reality estivo targato Mediaset (e creato da Maria De Filippi) condotto da Filippo Bisciglia . Il programma sta registrando ottimi ascolti , con una media di circa 3,2 milioni ...Novità in arrivo per Temptation Island 2021: le ultime due puntate in onda con doppio appuntamento settimanale. Siamo al giro di boa per quanto riguarda l’edizione di quest’anno, lunedì andrà in onda ...Il loro viaggio all’interno di Temptation Island è una corsa al rialzo, in cui vince chi accusa di più. Stando a queste parole, Manuela e Stefano avrebbero dovuto lasciarsi nel peggiore dei modi Com’è ...