Risalgono i contagi | allarme in Basilicata

Advertising

John_Corsair : RT @Axen0s: mi sembra un cazzata chiudere perchè risalgono i contagi. green pass e io che ho due dosi faccio il cazzo che mi pare. quelli… - gispedicato : RT @Axen0s: mi sembra un cazzata chiudere perchè risalgono i contagi. green pass e io che ho due dosi faccio il cazzo che mi pare. quelli… - soteros1 : RT @ninopiovesan: @CottarelliCPI @Franklings213 Quindi? Cosa dovrebbe fare? Chiudere,vaccinare,riaprire, risalgono i contagiati,richiudere,… - carlo_masera : RT @Axen0s: mi sembra un cazzata chiudere perchè risalgono i contagi. green pass e io che ho due dosi faccio il cazzo che mi pare. quelli… - laura_ceruti : RT @Axen0s: mi sembra un cazzata chiudere perchè risalgono i contagi. green pass e io che ho due dosi faccio il cazzo che mi pare. quelli… -

Ultime Notizie dalla rete : Risalgono contagi

Agenzia ANSA

Conto alla rovescia - Ma dopodomani si riapre tutto E ora nel Regno Unitopure i decessi. +57% in una settimana Idati deidel Regno Unito sono da picco pandemico: i positivi ieri ...Potenza - È in rialzo, anche se di poco, il numero deida Covid in Basilicata. L'ultimo bollettino disponibile registra 10 nuovi positivi (erano 5 nel precedente report) su un totale di tamponi esaminati nella giornata di giovedì che è di 309 (389 ...Potenza - È in rialzo, anche se di poco, il numero dei contagi da Covid in Basilicata. L'ultimo bollettino disponibile registra 10 nuovi positivi (erano 5 nel precedente report) su un totale di tampon ...Sono 386 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 9.583 tamponi effettuati. Sul fronte ospedaliero c'è la risalita dei ricoverati che sono adesso 167, mentre sono 23 quelli in terapia intensiva In ter ...